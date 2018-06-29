Facebook успішно випробував лазерну гармату, яка стріляє інтернетом

Випробування пройшли в небі над Каліфорнією.

Facebook провів успішні повітряні випробування лазера, здатного розповсюджувати бездротовий інтернет-зв'язок у небі над Каліфорнією. Для цього американський технологічний гігант встановив спеціальну лазерну гармату на борту невеликого літака марки Cessna.

Як пише Business Insider, в експерименті були задіяні два компоненти. Один з них - так званий "лазерний комунікаційний термінал повітряного базування", який був встановлений на літаку. А інший - "наземна оптична станція", яка виявляла і з'єднувалася з лазером з землі.

Читайте такожFacebook передавав дані користувачів 60 виробникам смартфонів - ЗМІ

За допомогою цих пристроїв Facebook зміг досягти встановлення швидкісного інтернет-з'єднання між літаком і наземною станцією за 9 кілометрів від нього. Швидкість передачі даних по такому з'єднанню досягла 10 Гігабіт.

Раніше цього тижня у Facebook оголосили, що в лабораторії за допомогою лазера змогли добитися швидкості бездротового інтернету на рівні 80 Гігабіт.