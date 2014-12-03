Естонія стане повноправним членом Європейського космічного агентства

Естонія в якості повноправного члена вступає в Європейське космічне агентство (ЄКА). Як повідомила журналістам міністр зовнішньої торгівлі і підприємництва Ганні Суллінг, яка брала участь у зустрічі міністрів країн ЄКА в Люксембурзі, договір про приєднання до організації Таллінн підпише в лютому 2015 року, передає ТАСС.

"Як член агентства Естонія зможе брати участь у різних програмах, розвивати високотехнологічні методи, які використовуються в космічній сфері", - сказала Суллінг. На її думку, членство в ЄКА відкриває широкі можливості як для науковців, так і підприємців Естонії.

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Приєднання до ЄКА обійдеться Таллінну €870 тис. в рік. Крім щорічних членських внесків, після підписання договору належить внести в казну ЄКА одноразовий вступний внесок в розмірі €600 тис.

"Космос - дорога сфера діяльності. Для Естонії важливо, щоб через замовлення ЄКА в економіку країни по можливості поверталися великі суми", - зазначила Суллінг.

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Символічно Естонія в космічний клуб вступила в травні 2013 року, коли створений колективом вчених і студентів Тартуського університету наносупутник ESTCube-1 був успішно виведений на орбіту французькою ракетою-носієм з космодрому у Французькій Гвіані в Південній Америці.