Естонія готова допомогти Україні у створенні та розвитку кібероборони

Естонія готова допомогти Україні у створенні і розвитку потенціалу кібероборони. Про це заявив у понеділок міністр оборони країни Свен Міксер, повідомляє РИА Новости.

"Естонії, як дуже маленькій державі, слід зважити, які її унікальні можливості, які є сенс запропонувати, щоб всі отримали від цього користь. Як ми знаємо, в звичайних конфліктах важливе місце займає кіберпростір. Тому Міноборони після ретельного аналізу вирішило запропонувати Україні саме створення і розвиток кібероборони. Я впевнений, що це та сфера, де Естонія може дати багато для того, щоб Україна була краще захищена", - цитує Міксера прес-служба естонського оборонного відомства.

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Як заявляють в останні роки естонська влада, Таллінн став одним з провідних світових центрів в галузі кібербезпеки. Представники Естонії постійно беруть участь у різних міжнародних конференціях на цю тему. Естонські військові задіяні в навчаннях НАТО з кібербезпеки. Рада Північноатлантичного альянсу в 2008 році затвердила акредитацію в Таллінні Центру кіберзахисту НАТО і присвоїла йому статус міжнародної військової організації. Зараз у роботі центру беруть участь 15 країн.

Міністр оборони Естонії Свен Міксер під час вересневого саміту НАТО в Уельсі підписав договір про наміри щодо створення в Таллінні навчально-тренувального центру НАТО з кібербезпеки, який буде представляти собою віртуальне середовище, що дозволяє проводити навчання фахівців, відпрацьовувати індивідуальні та командні навички. Він буде створений на базі існуючого з 2012 року кіберполігона Сил оборони Естонії, де вже проводилися ряд міжнародних навчань.