Астероїди в Сонячній системі виявилися уламками знищених стародавніх планет

Вчені встановили, що 85% з 200 тисяч об’єктів у кільці астероїдів – це шматки планет, які сформувалися на ранніх етапах існування Сонячної системи.

Дослідники Університету Флориди виявили, що тисячі космічних каменів, які рухаються по орбіті навколо Сонця, виникли в результаті розпаду чи знищення стародавніх невеликих планет, які існували в нашій сонячній системі чотири мільярди років тому.

Про це пише Daily Star, зауважуючи, що це вдалося визначити завдяки дослідженню метеоритів, які час від часу падають за Землю. Вони, у свою чергу, - уламки астероїдів, які відкололися дуже давно. Вчені помітили, що їхня природа відрізняється від тієї, яка повинна була б бути характерною для невеликих космічних тіл. Дослідники зауважують, що нове відкриття може бути корисним у розуміння загроз з боку космічних каменів, які падають на Землю.

«Ці чималі об’єкти рухаються в напрямку Землі, тому, звісно, ми дуже стривожені тим, як багато їх і з яких матеріалів вони сформовані», - сказав астроном-теоретик Стенлі Дермотт.

Читайте такожВчені знайшли в метеориті алмази з загиблої планети

«Якщо якийсь нищівний космічний об’єкт буде наближатися до нашої планети, ми повинні знати його природу, якщо хочемо його нейтралізувати», - додав вчений.

В своєму дослідженні вчені зауважили, що орбіти астероїдів залежить від їхнього розміру. З такої точки зору, вони дійшли висновку, що відмінності між метеоритами, які досягали поверхні Землі, можна пояснити лише процесами, які відбувалися в досить великих тілах, з яких вони сформувалися. Адже дрібні об’єкти в космосі просто не могли переживати такі тектонічні зміни.

«Я не здивуюся, якщо ми врешті встановимо, що астероїди головного поясу, а не лише внутрішнього, колись належали до невеликої кількості великих батьківських тіл», - сказав Дермотт.