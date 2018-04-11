Повз Землю пролетить астероїд завбільшки як багатоповерхівка

Згідно зі спостереженнями, діаметр астероїда 2018 GG становить від 23 до 71 метра.

Астероїд розміром з багатоповерховий будинок, що отримав назву 2018 GG, здійснить максимальне зближення з нашою планетою сьогодні, в середу, 11 квітня, о 21:59 UTC.

Цей космічний камінь пронесеться повз нашу планету з відносною швидкістю 13,9 кілометра за секунду, залишаючись від неї на безпечній відстані приблизно за 4,68 дистанції Земля-Місяць (lunar distance, LD) від нас, що відповідає приблизно 1,8 мільйона кілометрів, передає Astronews.

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Астероїд 2018 GG відноситься до сімейства Аполлонів і був виявлений 6 квітня 2018 року за допомогою огляду неба Catalina Sky Survey (CSS). Огляд CSS являє собою проект, присвячений виявленню комет й астероїдів, а також пошукам навколоземних об'єктів. Цей огляд неба базується в Лабораторії Місяця і планет університету арізони, США.

Абсолютна зоряна величина цього об'єкта становить 24,6; астероїд обертається навколо Сонця з періодом 3,2 року, залишаючись від нашого світила на середній відстані в 2,17 астрономічних одиниці (1 а.е. дорівнює відстані від Землі до Сонця).

Згідно з прогнозами фахівців, у майбутньому нових прольотів цього астероїда повз Землю очікувати не слід.

Раніше планетологи, прорахувавши ймовірність падіння космічних тіл на всій території Землі, зробили висновок, що найменше астероїди загрожують екваторіальним країнам Африки, Азії та Америки. При цьому вони вважають, що реальна загроза є для північних регіонів Росії і Європи.