Apple готує масштабне оновлення лінійки продуктів - ЗМІ

Зокрема, Apple працює над виробництвом трьох нових моделей iPhone.

Компанія Apple приготувала масштабне оновлення лінійки продуктів.

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Про це повідомляє MacRumours, посилаючись на доповідь аналітика TF International Securities Мін-Чі Куо, відомого своїми зв'язками з постачальниками американського виробника, передає kommersant.ru. Згідно з його прогнозом цієї осені шанувальники продукції Apple отримають можливість придбати нові моделі iPhone, iPad, Mac mini, MacBook, iMac, AirPods і Apple Watch.

Apple працює над виробництвом трьох нових моделей iPhone. Дві з них отримають OLED-екрани діагоналлю 5,8 та 6,5 дюйма, а третя - бюджетна модель буде оснащена LED-дисплеєм діагоналлю 6,1 дюйма. Ще одна відмінність між моделями - камери: більш дорогі моделі будуть оснащені подвійною основною камерою, а бюджетна - звичайною. При цьому всі нові смартфони компанії отримають функцію розпізнавання обличчя Face ID і будуть працювати на поліпшеному процесорі A12.

Також цієї осені повинні бути представлені дві нові моделі планшетів iPad Pro. Їхній дизайн схожий з iPhone X - дисплей буде покривати всю площу пристрою, кнопка «Додому» зникне, а Touch ID буде замінено Face ID. Діагональ екрану однієї моделі складе 11 дюймів, інший - 12,9 дюйма.

MacBook і MacBook Pro оновлять лише внутрішньо - у них з'являться поліпшені процесори. Дизайн ноутбуків Apple залишиться практично тим же. Зате компанія має намір випустити нову версію Mac Mini, який не оновлювався з моменту свого випуску в 2014 році. За даними Мін-Чі Куо, Mac Mini отримає, принаймні, новий процесор. А у моноблоків iMac крім процесора буде значно поліпшений дисплей.

Відразу кілька оновлень отримають бездротові навушники AirPods: у них буде покращена робота бездротового зв'язку, з'явиться функція спілкування з голосовим помічником Siri, а також можливість бездротової підзарядки від AirPower, яку Apple хотіла випустити ще рік тому. Крім того, раніше Bloomberg повідомляв, що у навушників AirPods може з'явитися функція шумозаглушення і водонепроникності. При цьому в продаж нові AirPods і станція підзарядки AirPower повинні надійти пізніше інших новинок.

Нарешті, восени повинні бути представлені дві нові моделі «розумного» годинника від Apple. Його головна відмінність - більший екран у порівнянні з попереднім поколінням Apple Watch. Модель шириною 39,9 мм буде оснащена дисплеєм діагоналлю 1,57 дюйма, а більша модель шириною 45,2 мм - 1,78 дюйма. Це приблизно на 15% більше від нинішніх моделей.