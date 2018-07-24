"Ядерний гриб": над Миколаєвом помітили незвичайне явище (фото)

12:25, 24 липня 2018
Наука та IT
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У Миколаєві помітили величезну хмару дивної форми. Фотографіями поділився місцевий житель Денис Сісін.

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"У будь-якому випадку це гарно. Звісно, я також не обійшов стороною і зробив кілька кадриків цієї хмарки", - йдеться у його повідомленні Facebook.

Це природне явище називається Cumulonimbus incus і характеризується розтіканням обледенілої частини хмари в сторони з формуванням величезного "ковадла" над верхньою частиною хмари.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 квітня закарпатці могли спостерігати в небі яскраве оптичне явище навколо диска повного Місяця - гало.

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Теги: #Миколаїв