У Китаї презентували семидюймовий смартфон Honor Note 10

При цьому дисплей новинки обійшовся без вирізу у верхній частині.

Компанія Huawei презентувала в Китаї свій новий флагманський смартфон Honor Note 10 з семидюймовим AMOLED екраном.

При цьому дисплей новинки обійшовся без вирізу у верхній частині, яка стала популярною у багатьох виробників, пише "Новое время" з посиланням на GSMArena.

Також у екрану відзначається роздільна здатністьFull HD + і підтримка стандарту HDR10. Апаратної основою став топовий фірмовий процесор Kirin 970, 6 або 8 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками microSD об'ємом до 256 ГБ. Окремо виробник відзначає систему рідинного охолодження THE NINE.

Новий смартфон підтримує фірмову технологію GPU Turbo, але також пропонує нову функцію CPU Turbo. Обидва удосконалення програмного забезпечення працюють разом, щоб сформувати режим Double Turbo, який можна запустити натисненням спеціальної апаратної кнопки внизу.

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Подвійний модуль задньої камери Honor Note 10 отримав основний сенсор на 24 Мп і додатковий - на 16 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери - 13 Мп з діафрагмою f/2.0. У будь-якому режимі зйомки є розпізнавання сцени за допомогою штучного інтелекту. Апаратна кнопка для функції Double Turbo може використовуватися в якості затвора.

Телефон поставляється з операційною системою Android 8.1 Oreo з коробки, разом з надбудовою EMUI 8.2. Він живиться від масивної батареї 5000 мАч. Також гаджет підтримує Super Charge, тому величезна батарея може бути заряджена досить швидко. При цьому Note 10 втратив аудіороз'єм 3,5 мм, тобто слухати музику під час зарядки буде складніше.

У Китаї вартість Honor Note 10 стартує від 2799 юаней, тобто $402 за версію 6GB/64GB. $468 просять за версію 6 + 128 ГБ, а топова модифікація з 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться в $527. Модель Huawei Honor Note 10 випущена в кольорах Midnight Black і Phantom Blue, смартфон вже доступний для попереднього замовлення в Китаї. Фактичні поставки почнуться 31 серпня.