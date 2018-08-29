В Instagram з'явиться функція верифікації акаунтів

Для отримання «галочки» верифікації користувачам потрібно буде вказати у налаштуваннях профілю справжнє ім'я, а також надати знімок документа, що підтверджує особу.

В Instagram з'явиться кілька нових функцій, в числі яких - верифікація аккаунта.

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Як повідомляється у блозі компанії, для отримання «галочки» верифікації користувачам необхідно буде вказати в налаштуваннях профілю справжнє ім'я, а також надати знімок документа, що підтверджує особу.

Крім цього в меню сервісу з'явиться вкладка з інформацією про обліковий запис користувача. З її допомогою можна буде дізнатися, з якої країни людина, її минулі ніки, коли вона зареєструвала аккаунт і інші дані.

Крім того, користувачі Instagram зможуть проходити двофакторну аутентифікацію за допомогою сторонніх додатків. Ця функція вводиться для посилення безпеки користувачів при вході в облікові записи.

Instagram уточнює, що нові функції будуть доступні найближчим часом, але точну дату не називає.