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В Instagram з'явиться функція верифікації акаунтів

09:10, 29 серпня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація \ REUTERS

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Як повідомляється у блозі компанії, для отримання «галочки» верифікації користувачам необхідно буде вказати в налаштуваннях профілю справжнє ім'я, а також надати знімок документа, що підтверджує особу.

Крім цього в меню сервісу з'явиться вкладка з інформацією про обліковий запис користувача. З її допомогою можна буде дізнатися, з якої країни людина, її минулі ніки, коли вона зареєструвала аккаунт і інші дані.

Крім того, користувачі Instagram зможуть проходити двофакторну аутентифікацію за допомогою сторонніх додатків. Ця функція вводиться для посилення безпеки користувачів при вході в облікові записи.

Instagram уточнює, що нові функції будуть доступні найближчим часом, але точну дату не називає.

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Теги: #Інстаграм#користувачі