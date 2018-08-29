Кози розуміють, коли люди щасливі

І люди, які усміхаються, козам подобаються більше.

Відомо, що собаки - найкращі друзі людей. Вони здобули цей особливий статус через здатність розпізнавати людські емоції і навіть реагувати на вирази обличчя.

Але як щодо інших тварин? Чи здатність розуміти значення людських виразів обличь - навик, який здобули лише собаки і коти? Чи можуть, скажімо, коні чи кози зрозуміти, що відчувають люди?

Як пише Newsweek, вчений Алан МакЕлліготт провів простий експеримент на козах, які живуть у притулку для кіз Buttercups у Великій Британії, щоб з'ясувати це. Його команда, розмістила дві фотогравії одного і того ж людського обличчя. На одній з них була розлючена гримаса, а на іншій - усмішка. Козам показували фото різних облич, але з цими двома виразами.

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МакЕлліготт зафіксував, що кози умисне уникали розлючених обличь і обирали усміхнені. За його словами, тварини "насправді зупинялися і оцінювали ситуацію". Найчастіше це вібувалося тоді, коли фото з усмішкою було розміщене праворуч. Вчені вважають, що це може бути індикатором того, що позитивні емоції опрацьовуються правою півкулею мозку кози.

"Ми знали, що кози дуже чутливі до мови тіла людей, але ми не знали, як вони реагують на різні людські емоції, такі як лють чи радість", - сказав Крістіан Наврот, який працював над дослідженням в Університеті королеви Мері в Лондоні.

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"Тепер ми вперше бачимо, що кози не лише відрізняють ці вирази обличь, але й також віддають перевагу взаємодії з радісними", - додав він.

МакЕлліготт визнає, що здивований результатом і реакцією кіз на експеримент.

"Я думав, кози можуть проігнорувати фотографії чи може навіть спробувати їх пожувати", - сказав він.