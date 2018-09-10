Презентація Apple 12 вересня 2018: які новинки представить компанія й де дивитися онлайн

12 вересня 2018 року Apple може одночасно презентувати три нові iPhone - iPhone XS, XS Plus і iPhone XC.

У середу, 12 вересня, відбудеться щорічна презентація Apple, на якій вона представить низку новинок. Як очікується, це будуть три iPhone, iPad Pro 2018 і смарт-годинник Apple Watch Series.

Де дивитися презентацію Apple онлайн

Презентація Apple 2018 розпочнеться о 20:00 за київським часом. Дивитися онлайн-трансляцію можна буде на офіційному сайті компанії Apple тільки в браузері Safari на iPhone, iPad, Mac, приставку Apple TV, а також через браузер Microsoft Edge в Windows 10.

Які новинки Apple представить на презентації 12 вересня 2018

На презентації Apple очікується безліч новинок, серед три iPhone, iPad Pro 2018 і смарт-годинник Apple Watch Series 4.

Нові iPhone

У мережі вже з'явилися назви нових iPhone. Очікується, що Apple випустить три iPhone - iPhone XS, XS Plus і iPhone XC - з екранами на 5,8, 6,5 6,1 дюйма відповідно.

Судячи з опублікованих раніше фотографій нових iPhone XS, обидва варіанти будуть продаватися в золотій гамі. Всього ж iPhone XS вийдуть у трьох кольорах - ще буде "сірий космос" і сріблястий.

Смартфони iPhone XS отримають поліпшені дисплеї, потужніший процесор A12, вдосконалені камери, підтримку ще більш швидкої зарядки й прискорену бездротову зарядку.

Крім того, у ЗМІ просочилася інформація, що Apple відмовиться від приставки "Plus" - обидва смартфони нібито будуть з однаковою назвою.

Варто зазначити, що вперше в історії Apple iPhone XS отримає підтримку двох сім-карт. Правда, ця версія буде доступна для продажу лише в деяких країнах світу.

Ціни на нові смартфони Apple:

5,8-дюймовий iPhone XS — від $800 до $899

6,5-дюймовий iPhone XS — від $900 до $999

Раніше з'явилася інформація, що Apple може назвати бюджетну модель iPhone 9, однак, найімовірніше, смартфон отримав назву iPhone ХС. Як і повідомлялося раніше, він має LCD дисплей замість OLED і екран у 6,1 дюйма.

Фото iPhone ХС опублікував в Twitter користувач Ben Geskin. Судячи зі знімків, новий смартфон Apple буде доступний у трьох кольорах – червоному, білому і синьому. Смартфон отримає підтримку функції розпізнавання обличчя 3D Touch, потужний процесор і поліпшену, якщо порівнювати з iPhone 8, камеру. У iPhone ХС також буде версія з двома сім-картами для деяких країн.

iPhone Xc (6.1" LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 6 вересня 2018 р.

Всі три нові iPhone отримають "моноброву", керування жестами по екрану і систему розпізнавання обличчя Face ID.

Старт продажів iPhone XS намічений на 14 вересня: саме в цей день відкриються попередні замовлення на гаджети. У продаж смартфони надійдуть 21 вересня.

iPad Pro 2018

12 вересня очікується також презентація двох iPad Pro з екранами 11 і 12,9 дюймів. Основні характеристики новинок Apple - відсутність кнопки Home, розпізнавання облич, мінімальні рамки.

У мережі з'явилися неофіційні рендери iPad Pro 12.9, на яких помітно, що планшет отримає дуже тонкі рамки, гостріші, ніж у попередніх моделей, кути й позбудеться роз'єму для навушників.

Apple Watch

Розумні годинники Apple Watch отримають новий дизайн. Діагональ дисплея смарт-годинника збільшиться, за рахунок чого зміниться і зовнішній вигляд гаджета. Apple Watch Series 4 будуть оснащені екранами розміром 39,9 мм і 45,2 мм. Рамки пристроїв стануть мінімальними.

Навушники AirPods 2018

Очікується, що Apple представить поліпшену оригінальну модель навушників AirPods з підтримкою бездротової зарядки від станції AirPower і функцією "Привіт, Siri".

Зарядна станція AirPower

Саму зарядну станцію також повинні представити восени. AirPower була презентована минулого року, проте так і не вийшла в продаж через проблеми в роботі. Оновлена версія забезпечить швидку і одночасну зарядку всіх гаджетів Apple.