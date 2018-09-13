Вчені виявили ще одну незвичайну особливість піраміди Хеопса

Згідно з останніми дослідженнями, вона побудована так, щоб ідеально фокусувати електромагнітну енергію.

Найзагадковіші споруди в історії людства - єгипетські піраміди - тепер стали ще більш таємничими. Згідно з останніми дослідженнями, вони побудовані так, щоб ідеально фокусувати електромагнітну енергію, ніби для того, щоб їхні мешканці не мали проблем з сигналом FM-радіо або Wi-Fi.

Читайте такожАмериканський археолог розгадав таємну технологію будівництва пірамід Гізи

Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время" під назвою "Wi-Fi для фараонів". Дослідження групи російських фізиків, що відкриває таємничі властивості піраміди, було опубліковане в авторитетному науковому виданні Journal of Applied Physics, яке випускає Американський інститут фізики, і відразу отримало підтримку з боку багатьох вчених, причому як фізиків, так і істориків.

Робота дослідників, які показали незвичайні особливості піраміди Хеопса, змушує задуматися не тільки про фізичні властивості споруди, але і про те, хто і навіщо міг побудувати її понад 4 тис. років тому.

Науковці проаналізували, як електромагнітні хвилі розсіюються і поглинаються всередині піраміди. З'ясувалося, що конструкція піраміди ідеально підходить для того, щоб електромагнітні хвилі прямували у внутрішні приміщення піраміди і в місце, яке розташоване під її основою. Таким чином, найкращий "прийом" забезпечується у двох усипальницях - Хеопса і його дружини, а також у третьому приміщенні - незакінченій усипальниці нижче основи піраміди (досі невідомо, кому вона призначалася). Це абсолютно несподіваний результат.Піраміда влаштована так, ніби хтось хотів, щоб у певних її частинах були оптимальні умови для взаємодії з електромагнітними хвилями. Будівництво споруд, всередині яких електромагнітні хвилі поширюються оптимальним чином - мрія будь-якої сучасної людини, яка втомився від того, що її ноутбук не завжди ловить WiFi у власній квартирі.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 13 вересня 2018 року.