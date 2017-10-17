Археологи знайшли унікальний храм одного з найвеличніших єгипетських фараонів

В Абусирі (некрополь епохи Стародавнього царства) були знайдені руїни храму фараона Рамзеса II. Він жив в епоху Нового царства і був одним з найвизначніших правителів стародавнього Єгипту. Про знахідку повідомили археологи з чесько-єгипетської місії, повідомляє N+1.

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Царський некрополь у Абусирі розташовувався недалеко від стародавньої столиці Єгипту - Мемфіса, який знаходився на південь від сучасного Каїра. Це місто, засноване на початку III тисячоліття до нашої ери під час правління кількох династій Давнього царства, (близько 2700 - близько 2200 років до нашої ери) було столицею. Воно прийшло в занепад після будівництва на півдні Єгипту Фів - столиці фараонів Нового царства, яка була побудована близько 1550 року до нашої ери. Але фараон Рамзес II (1303-1213 роки до нашої ери) після війни з хетами переніс свою резиденцію на північ, у дельту Нілу. Він заснував нову столицю - Пер-Рамзес недалеко від Мемфіса. Після цього в Мемфісі почали зводити нові храми і монументи, багато з яких були традиційно були присвячені фараона.

Царський некрополь у Абусирі був заснований приблизно в один час із Мемфісом. Тут збереглося 14 ступінчастих пірамід фараонів V династії. Вони менші за розмірами, ніж піраміди в Гізі, побудовані за наказом фараонів IV династії. Мабуть, правителі V династії не могли перевершити піраміди в Гізі, і вирішили перенести в некрополь в інше місце. Після перенесення столиці в Фіви царський некрополь теж «переїхав». Втім, пізніше, у середині I тисячоліття до нашої ери, в Абусирі ховали фараонів XXVI-XXVII династій.

Археологи з Чеського інституту єгиптології спільно з єгипетськими дослідниками проводять розкопки в Абусирі з 1976 року. Їх останньою знахідкою став храмовий комплекс, присвячений Рамзесу II. За словами заступника директора чесько-єгипетської місії, Мохамеда Мегахеда (Mohamed Megahed), розміри храму - 52×32 метри. За ним знаходився великий зовнішній двір, оточений мурами, які були складені з сирцевої цегли. В дальньому кінці двору розташовувалося збудоване з каменю святилище, до якого вели сходи або плоский підйом. Ліворуч і праворуч від храмового комплексу були побудовані дві довгих будівлі, мабуть, сховища.

За словами директора місії, професора Мирослава Барта (Miroslave Barta) залишки святилища були покриті плитами з пісковику та уламками каменів, на яких збереглися фрагменти різнобарвних рельєфів. Вони допомогли археологам не тільки відновити схему святилища, але і датувати весь храмовий комплекс. Крім того, дослідники знайшли рельєф з викарбуваним на ньому картушем Рамзеса II, і інший, пов'язаний із культами солярних богів - Ра і Амона, і богині Нехбет, покровительки Єгипту.

Рамзес II був одним з найбільш значних єгипетських правителів. Він провів кілька успішних військових кампаній і повернув єгиптянам контроль над великою частиною Сирії та Фінікії. Рамзес розгорнув грандіозні будівництва по всьому Єгипту. Крім нової столиці Пер-Рамзес у дельті Нілу на півдні країни, в Абу-Сімбелі були побудовані храми в честь фараона і його дружини, цариці Нефертарі, а у Фівах - поминальний храмовий комплекс Рамессеум. В честь Рамзеса були створені численні монументи, в тому числі колосальні статуї в Мемфісі і в Нубії.

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