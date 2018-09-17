Вчені знайшли в древньому храмі Єгипту статую сфінкса (фото)

Ширина статуї з підстави постаменту становить 28 сантиметри.

Єгипетські археологи, які працюють над проектом щодо зниження рівня ґрунтових вод у храмі Ком Омбо в Асуані, виявили статую сфінкса, повідомляє Міністерство у справах старожитностей Єгипту.

Як заявив генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мустафа Вазірі, статуя відноситься до періоду правління Птолемеїв, пише DT.UA.

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Ширина статуї з підстави постаменту становить 28 сантиметри. Голову сфінкса прикрашає царський убір із зображенням богині-кобри Уаджіт, а завершує образ борода фараона. Як зазначив керівник організації "Асуанські старожитності" Абдель Монейм Саїд, археологи проведуть додаткові дослідження для того, щоб дізнатися нові подробиці про статую.

Він також додав, що в цьому храмі два місяці тому були знайдені два барельєфа фараона Птолемея V. Вони були виконані з пісковика, на них були нанесені написи ієрогліфічними і демотичеськими літерами.