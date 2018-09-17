Маск поскаржився на проблеми із доставкою Tesla

За словами Маска, компанія зіткнулася з "логістичним пеклом".

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск визнав, що проблеми з електромобілем тепер перейшли в сферу логістики та доставки.

За словами Маска, компанія зіткнулася з "логістичним пеклом", передає RTE.

"Вибачте, після виробничого пекла у нас настало логістичне пекло, але цю проблему набагато легше вирішити. Ми швидко прогресуємо. Незабаром вона повинна бути вирішена", - написав Ілон Маск в своєму блозі у відповідь на скаргу одного з клієнтів.

47-річний мільярдер вже попереджав клієнтів, що терміни доставки автомобілів можуть збільшитися через значне збільшення обсягів доставки електрокарів Tesla в Північній Америці.

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Раніше протягом більш ніж року Tesla не могла вийти на виробництво 5000 автомобілів Model 3. В кінці другого кварталу мета була досягнута. Маск зазначив, що нові проблеми вирішити буде значно легше. Крім того, компанія відмовиться від деяких колірних рішень, щоб прискорити виробництво Model 3.

Також наголошується, що компанія прийняла рішення відмовитися від послуг сторонніх фірм і стала виконувати самостійно більшу частину робіт по ремонту Tesla. Це допомогло скоротити час ремонтних робіт, які тривали від тижня до декількох місяців.