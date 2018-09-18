У Чехії собака знайшла скарб бронзового століття

Серед історичних артефактів, виявлених собакою, виявилися бронзові серпи, наконечники списів, сокири і кілька браслетів.

Житель чеської села Костелецькі Гірки на півночі країни гуляв з собакою, як раптом та почала люто рити землю.

Виявилося, собаці вдалося натрапити на скарб із понад 20 предметів, вироблених близько трьох тисяч років тому, повідомляє Radio Praha.

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Серед історичних артефактів, виявлених собакою, виявилися бронзові серпи, наконечники списів, сокири і кілька браслетів.

За словами істориків, розкопані псом речі були виготовлені представниками урнопольскої культури. Вони закопували в землю керамічні урни з прахом померлих, а також ховали скарби у важкодоступних місцях – узбережжях річок та заболочених землях. Археологи вважають, що це були підношення богам.

За словами археолога Мартіна Беківа, його колегам пощастило, що знайдені на півночі Чехії предмети виявилися цілими і добре збереглися.

"Це означає, що працювати з ними буде набагато простіше", — зазначив Беків.