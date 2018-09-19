Космонавти вийдуть у відкритий космос для з'ясування причини витоку повітря на МКС

Раніше екіпаж залатав виявлений отвір, який міг бути просвердлений на землі, чи вже на орбіті.

Російські космонавти вийдуть з Міжнародної космічної станції (МКС) у відкритий космос, щоб перевірити ділянку, де стався загадковий витік повітря.

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Виконавчий директор «Роскосмосу» по пілотованих програмах Сергій Крикальов повідомив, що російські космонавти вийдуть у відкритий космос 15 листопада для обстеження зовнішньої поверхні корабля «Союз». Він сказав, що вони розкриють теплоізоляцію, що закриває залатаний отвір, і вивчать його.

Як повідомляв УНІАН, витік в пристикованому до станції кораблі «Союз» був виявлений в серпні. Екіпаж МКС, що складається з трьох американців, двох росіян і одного громадянина Німеччини швидко знайшов і загерметизував крихітний отвір, який викликав невелике падіння тиску повітря.