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Космонавти вийдуть у відкритий космос для з'ясування причини витоку повітря на МКС

13:32, 19 вересня 2018
Наука та IT
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Космонавти вийдуть у відкритий космос 15 листопада \ nasa.gov

Російські космонавти вийдуть з Міжнародної космічної станції (МКС) у відкритий космос, щоб перевірити ділянку, де стався загадковий витік повітря.

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Виконавчий директор «Роскосмосу» по пілотованих програмах Сергій Крикальов повідомив, що російські космонавти вийдуть у відкритий космос 15 листопада для обстеження зовнішньої поверхні корабля «Союз». Він сказав, що вони розкриють теплоізоляцію, що закриває залатаний отвір, і вивчать його.

Як повідомляв УНІАН, витік в пристикованому до станції кораблі «Союз» був виявлений в серпні. Екіпаж МКС, що складається з трьох американців, двох росіян і одного громадянина Німеччини швидко знайшов і загерметизував крихітний отвір, який викликав невелике падіння тиску повітря.

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Теги: #МКС