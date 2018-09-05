Витік повітря на МКС: у РФ заявили, що отвір на їхньому кораблі могли просвердлити в космосі

Падіння тиску повітря на кораблі зафіксували 30 серпня.

Отвір у пристикованому до Міжнародної космічної станції російському космічному кораблі «Союз МС-09» могли просвердлити в космосі, заявив 3 вересня голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, пояснюючи причини зниження тиску повітря на кораблі.

«Перевіряється версія земна. Але є й інша версія, яку ми не відкидаємо: навмисна дія в космосі. Там кілька спроб впливу свердлом», – сказав Рогозін.

За його словами, вплив був «невпевненою рукою», пише Радіо Свобода.

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Падіння тиску повітря на кораблі зафіксували 30 серпня. Огляд показав, що отвір діаметром близько двох міліметрів розташований у російському сегменті станції. Космонавти використали герметик, щоб його закрити. Зниження тиску було незначним і не створювало загрози життю команди МКС.

Речник «Роскосмосу» 4 вересня заявив агентству ТАСС, що державна комісія має закінчити своє розслідування в середині вересня.

Водночас агентство «РИА Новости» з посиланням на свої джерела пише, що отвір був зроблений на Землі. Співробітник, який його створив, ймовірно, побачив помилку й усунув її спеціальним клеєм. Тому брак не побачили під час перевірки герметичності корабля перед запуском і в перші місяці польоту. За даними агентства, пізніше клей висох і відкрив отвір.

Наразі на МКС перебувають троє американців, двоє росіян та один німець. Частина команди прибула на станцію в березні, частина – у червні.