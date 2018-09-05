ЗМІ дізналися нову причину витоку повітря на МКС: космічний корабель "Союз" продірявили при складанні під Москвою

Отвір у "Союзі" з'явився ще на етапі складання, пишуть ЗМІ.

Комісія РКК "Енергія" вважає, що отвір від свердла у "Союзі МС-09", що призвів до витоку повітря на МКС, з'явився ще в цеху загального складання кораблів у Корольові.

Про це розповіли РІА Новости три джерела в ракетно-космічній галузі.

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За словами одного з них, внутрішня комісія вивчає книгу із зауваженнями, яка є щодо кожного випущеного корабля. У ній є лист з усіма порушеннями, які виявили в ході провадження або випробувань, та документи щодо їхнього усунення.

Інший співрозмовник агентства уточнив, що деякі працівники на підприємстві знали про отвір, оскільки намагалися закрити його ще на Землі. Він пояснив, що, коли корабель був на фінальному етапі складання, отвір заповнили спеціальним клеєм. Чи вносилися ці роботи в аркуш зауважень, співрозмовник не уточнив.

Ще одне джерело пояснило, що неможливо було б просвердлити якийсь отвір на Байконурі.

Версію того, що отвір могли зробити самі космонавти, відкинули як малоймовірну усі три співрозмовники агентства.

Нагадаємо, через пробоїни вночі та вранці 30 серпня виник витік повітря і падіння тиску на всій МКС. Тріщина, яка була в побутовому відсіку «Союзу», була забита каптоновою стрічкою, і загрози отвір більше не представляє.