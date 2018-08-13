Google відстежує пересування користувачів, незважаючи на заборону - АР

Експеримент показав, що після того, як користувачі відключили історію пересувань, але не змінили налаштування історії додатків і веб-пошуку, деякі сервіси Google продовжують автоматично зберігати дані про місцеположення.

Багато сервісів Google на айфонах і Android-пристроях зберігають дані про пересування користувачів, навіть якщо в налаштуваннях приватності відключена історія місцезнаходжень.

Про це свідчать результати дослідження агентства Associated Press.

Читайте такожБез попереджень: Google випустила оновлення Android

Як йдеться в матеріалі АР, Google заздалегідь запитує у користувача дозвіл на те, щоб програми, наприклад, Google Maps, використовували геолокацію. На сторінці підтримки Google сказано, що користувачі, які вимкнули її, «блокують доступ до даних про розташування для всіх додатків».

Журналісти Associated Press з'ясували, що це не відповідає дійсності. Експеримент показав, що після того, як користувачі відключили історію пересувань, але не змінили налаштування історії додатків і веб-пошуку, деякі сервіси Google продовжують автоматично зберігати дані про місцеположення. Зокрема, компанія використовує геолокацію, коли користувач відкриває Google Maps, пошуковик або погодний додаток на Android.

Також висновки журналістів підтвердили дослідники з Прінстонського університету.

Як повідомляв УНІАН, Samsung анонсувала вихід нової "розумної" колонки.