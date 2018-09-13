Google закриє поштовий сервіс Inbox
08:33, 13 вересня 2018Наука та IT
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Сервіс працював з 2014 року на базі Gmail.
Ілюстрація / REUTERS
Корпорація Google ухвалила рішення закрити поштовий сервіс Inbox і зосередитися виключно на Gmail.
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Як повідомляється у блозі компанії, Inbox припинить роботу у березні 2019 року.
Сервіс працював з 2014 року на базі Gmail. Від Gmail він відрізнявся дизайном і функціями, наприклад, власною системою сортування листів, попереднім переглядом повідомлень і можливістю установки нагадувань.
Тепер частина функцій Inbox буде впроваджена в Gmail.
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