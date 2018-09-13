Google закриє поштовий сервіс Inbox

Сервіс працював з 2014 року на базі Gmail.

Корпорація Google ухвалила рішення закрити поштовий сервіс Inbox і зосередитися виключно на Gmail.

Читайте такожGoogle перестане сканувати пошту користувачів Gmail

Як повідомляється у блозі компанії, Inbox припинить роботу у березні 2019 року.

Сервіс працював з 2014 року на базі Gmail. Від Gmail він відрізнявся дизайном і функціями, наприклад, власною системою сортування листів, попереднім переглядом повідомлень і можливістю установки нагадувань.

Тепер частина функцій Inbox буде впроваджена в Gmail.