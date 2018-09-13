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Google закриє поштовий сервіс Inbox

08:33, 13 вересня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляється у блозі компанії, Inbox припинить роботу у березні 2019 року.

Сервіс працював з 2014 року на базі Gmail. Від Gmail він відрізнявся дизайном і функціями, наприклад, власною системою сортування листів, попереднім переглядом повідомлень і можливістю установки нагадувань.

Тепер частина функцій Inbox буде впроваджена в Gmail.

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Теги: #Google#Gmail