Євросоюз поставив Facebook жорсткий дедлайн та пригрозив санкціями

Інтернет-гіганту Facebook загрожують санкції ЄС через оманливі правила користування. У Брюсселі вимагають пристосувати їх до спільних норм Євросоюзу.

Єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова заявила, що у соцмережі Facebook є час до кінця поточного року, аби виконати всі правила ЄС стосовно захисту прав споживачів.

Інакше ж інтернет-гігант, якому належить найбільша соцмережа світу, зіткнеться з санкціями, сказала вона у четвер, 20 вересня, пише DW.

"Мій терпець урвався. Facebook обіцяв мені виправити решту умов надання послуг, які можуть ввести в оману, до грудня, це триває вже надто довго", - цитує чиновницю агенція Reuters.

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Вона пообіцяла "швидкі дії" в разі зривання дедлайну соцмережею. Минуле попередження Юрова озвучила ще в лютому цього року. Водночас єврокомісарка зазначила, що платформа оренди житла AirBnB виконала висунуті лише три місяці тому вимоги.

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