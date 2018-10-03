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Дослідницький апарат Mascot здійснив посадку на астероїд

10:30, 03 жовтня 2018
Наука та IT
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Апарат Mascot величиною всього лише 30 на 30 сантиметрів / фото twitter.com/haya2e_jaxa

Німецько-французький апарат Mascot у середу, 3 жовтня, здійснив посадку на астероїд Рюгу. "Астероїд знайшов нового жителя", - оголосило у зв'язку з цим Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Апарат Mascot, величиною всього лише 30 на 30 сантиметрів, повинен зібрати інформацію про астероїд і, зокрема, доставити на землю зразки грунту, пише DW.

У нього немає власних сонячних батарей, тому він зможе працювати на поверхні Рюгу не довше 16 годин - до повного розряду літієвого акумулятора.

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Mascot, запущений з японської станції "Хаябуса-2", може лише один раз змінити своє місцезнаходження на поверхні астероїда за рахунок стрибкового механізму. Він оснащений двома антенами, що забезпечують швидкість передачі даних до 37 кілобіт в секунду.

За допомогою станції "Хаябуса-2", відправленої в космос в грудні 2014 року, вчені сподіваються зібрати більше інформації про розташовані поблизу астероїди, щоб, серед іншого, розробити методи захисту від метеоритів та інших космічних тіл, які можуть впасти на Землю.

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Теги: #космос#астероїд