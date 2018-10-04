LG презентувала новий флагман V40 ThinQ із п'ятьма камерами

По суті, компанія LG оновила модель V40, але зробила це там, де це має значення найбільше: екран, акумулятор і камери.

Корейська компанія LG Electronics представила свій новий флагманський смартфон LG V40 ThinQ.

Головною його особливістю стали потрійна основна і подвійна фронтальна камери, повідомляє "Новое время" з посиланням на PCWorld.

По суті, компанія LG оновила модель V40, але зробила це там, де це має значення найбільше: екран, акумулятор і камери. У V40 ThinQ є надріз, спеціальна кнопка Assistant, нормальна кнопка живлення на бічній панелі і роз'єм для навушників.

V40 ThinQ отримав POLED-панель діагоналлю 6,4 дюйма з роздільною здатністю QHD + (3120 x 1440 пікселів) з співвідношенням сторін 19.5: 9. Задня кришка виконана зі скла, що пройшло спеціальну обробку для досягнення матового ефекту. Також на задній панелі розташований сканер відбитків пальців.

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Телефон побудований на флагманському процесорі Snapdragon 845, обсяг оперативної пам'яті становить 6 ГБ. Ємність вбудованої пам'яті становить 64 ГБ.

Основна потрійна камера LG V40 ThinQ отримала головний об'єктив з роздільною здатністю 12 Мп, кутом огляду 78 градусів, оптичною стабілізацією і апертурою F/1,5. Два модуля мають ширококутні датчики зображення на 16 і 12 Мп з діафрагмою F/1,7.

Основні модулі працюють з вбудованим штучним інтелектом, а також мають підтримку Google Lens. Крім того, система вміє робити відразу три знімки, користувач може вибрати оптимальний кадр пізніше. Здвоєна селфі камера оснащена модулями на 8 і 5 Мп.

Гаджет LG V40 ThinQ захищений по рейтингу IP68 і сертифікований за стандартом MIL-STD-810G. Ємність акумулятора становить 3300 мАг, підтримується швидка бездротова зарядка, а також провідна QuickCharge 3.0. LG V40 ThinQ буде доступний з 18 жовтня в чорному і синьому кольорах. Його ціна становить $900.