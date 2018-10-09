Apple випустила оновлення, що виправляє проблеми з зарядкою та Wi-Fi

Через помилку нові смартфони iPhone Xs Xs і Max часто відмовлялися заряджатися за допомогою дроту, коли вимкнений екран.

Компанія Apple опублікувала оновлення операційної системи для мобільних пристроїв iOS 12.0.1. Ніяких нових функцій або можливостей цей апдейт не додає, в ньому зібрані виправлення декількох помилок, які вималювалися за останній час.

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Як пише itc.ua, оновлення iOS 12.0.1 виправляє проблему з зарядкою нових смартфонів iPhone, яку раніше назвали ChargeGate. Нагадаємо, через цю помилку нові смартфони iPhone Xs Xs і Max часто відмовлялися заряджатися за допомогою дроту, коли екран був вимкнений.

Оновлення усуває і ряд інших помилок, включаючи ту, що обмежувала роботу бездротового інтерфейсу Wi-Fi в нових iPhone частотою 2,4 ГГц за доступної частоти 5 ГГц, що призводило до істотного падіння швидкості передачі даних.

Серед інших виправлень – кнопка «.?123» повернулася на своє колишнє місце. Також усунена помилка, яка порушувала відображення субтитрів в деяких додатках, і помилка, яка викликала проблеми в роботі бездротового інтерфейсу Bluetooth.

Оновлення операційної системи iOS 12.0.1 вже можна завантажити з офіційного сайту Apple або безпосередньо з пристрою через меню налаштувань. Його розмір – близько 100 МБ.