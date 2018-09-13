Нові iPhone: скільки коштуватимуть та коли їх чекати в Україні

На думку експертів, вартість iPhone XR у нашій країні буде починатися від 29 тисяч 999 гривень.

iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max та новий Apple Watch стануть доступні українцям у першій половині жовтня.

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Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на прес-службу компанії "Цитрус".

На думку експертів компанії, вартість iPhone XR буде починатися від 29 тисяч 999 гривень, iPhone XS - від 39 тисяч 999 гривень, iPhone XS Max - від 44 тисяч 999 гривень.

Apple Watch в алюмінієвому корпусі будуть представлені за ціною від 13 тисяч 990 гривень.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в залі Театру Стіва Джобса (Купертіно, США) відбулася презентація Apple, на якій вона представила низку новинок. Зокрема, компанія показала нові iPhone XS, XS Max і XR, а також нові Apple Watch.