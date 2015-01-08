Nike випустить кросівки з автоматичними шнурками з "Назад у майбутнє-2"

Про це пише російська служба BBC.

Культова кінострічка, знята режисером Робертом Земекісом в 1989 році, малює картини високотехнологічного майбутнього - 2015 року.

Читайте такожОпублікована добірка найфутуристичніших фото минулого рокуБагато які з фантазій авторів фільму досі не реалізовані, однак ще в 2011 році Nike оголосила, що готова до випуску кросівок з автоматичними шнурками.

Дослідна партія в 1500 штук була тоді навіть продана на благодійному аукціоні Фонду Майкла Джей Фокса - виконавця головної ролі фільму, який страждає на хворобу Паркінсона.

Численні шанувальники трилогії "Назад у майбутнє" готові негайно купити кросівки "як у Марті Макфлая", хоча компанія Nike поки не розкриває навіть орієнтовну вартість нової моделі.