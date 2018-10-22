У марсіанській воді може бути достатньо кисню для бактерій - вчені

Вважається, що атмосфера Марса непридатна для існування на поверхні планети аеробного життя.

Концентрація кисню в дуже солоних водах під поверхнею Марса може бути достатньо високою для того, щоб там могли існувати аеробні мікроорганізми.

Стаття про це опублікована в журналі Nature Geoscience, передає N+1.

Через відсутність фотосинтезуючих організмів у марсіанській атмосфері дуже мало кисню: у слідових кількостях він утворюється в результаті розпаду CO2 під впливом сонячного світла. Тому вважається, що атмосфера Марса непридатна для існування на поверхні планети аеробного життя.

Влада Стаменкович з Каліфорнійського технологічного інституту і її колеги вирішили з'ясувати, скільки кисню може бути розчинено в рідкій воді з дуже високим вмістом солей, яка, судячи з усього, є й сьогодні під поверхнею і, можливо, навіть на поверхні Марса.

"Ми показали, що в сучасних умовах на Марсі можуть існувати рідкі середовища з концентрацією розчиненого кисню від 2,5 мікромоля до 2 молей на кубічний метр, причому в полярних регіонах через більш низькі температури концентрації особливо високі... Навіть з урахуванням невизначеностей наші дані показують, що у поверхні Марса можуть бути середовища з достатньою кількістю кисню для дихання аеробних мікробів", - пишуть вчені.

Для свого дослідження дослідники спочатку побудували термодинамічну модель розчинності кисню у воді з перхлорату, хлоридами і сульфатами, в тому числі для переохолодженої рідини. Потім за допомогою кліматичної моделі загальної циркуляції для сучасного Марса вони оцінили розчинність кисню в залежності від атмосферного тиску і температури. Це дозволило їм з'ясувати, що найбільші концентрації кисню можливі в полярних регіонах Марса, де цьому сприяють низькі температури - концентрація кисню там може досягати 0,2 моля на кубічний метр. Це на кілька порядків більше мінімально необхідної бактеріям концентрації приблизно в один мікромоль на кубометр і можна порівняти з потребами більш складних багатоклітинних організмів, наприклад, губок.

Кліматична модель Марса також дозволила вченим оцінити можливий вміст кисню в солоних розчинах в останні 20 мільйонів років. Автори статті пишуть, що з цих 20 мільйонів в останні п'ять мільйонів років умови для достатньо високих концентрацій кисню у воді на Марсі були особливо вигідними (до цього оціночна концентрація в середньому виходила в 200 разів меншою, ніж у нинішніх умовах).

Автори статті, зокрема, вважають, що їхні висновки можуть допомогти пояснити походження оксидів в породах на Марсі, знайдених марсоходами. Крім того, за їхніми розрахунками, якщо нещодавно знайдене підлідне озеро на Марсі (за умови, що це дійсно озеро) колись сполучалося з атмосферою, концентрація кисню в воді там також може бути достатньо високою для існування життя.

Як повідомляв УНІАН раніше, древній Марс мав всі умови для підтримки життя в своїх ґрунтових породах.

Зокрема, команда вчених з Університету Брауна на чолі з Джессі Тарнасом підрахувала, що під поверхнею планети було досить хімічної енергії для процвітання мікробів.