Apple і Samsung оштрафували на €15 мільйонів через уповільнення роботи смартфонів

Користувачі в Італії поскаржилися, що оновлення Samsung і Apple скорочують час роботи старих моделей смартфонів.

Антимонопольна служба Італії оштрафувала виробників техніки Apple і Samsung у загальній сумі на €15 млн

Зокрема, Samsung оштрафували на €5 млн, а Apple - на €10 млн, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Штраф компаніям виписаний за те, що вони використовували програмні забезпечення для зниження продуктивності смартфонів.

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До того ж американська компанія не надавала клієнтам інформацію про те, як обслуговувати і замінювати батареї смартфонів.

Компаніям виписали штрафи після того, як користувачі в Італії поскаржилися, що оновлення Samsung і Apple скорочують час роботи старих моделей смартфонів і їх функціональність, через що клієнти змушені купувати нові апарати.

Нагадаємо, у грудні 2017 року компанія Apple зізналася, що знижує продуктивність попередніх поколінь iPhone на нових операційних системах iOS для продовження терміну роботи телефону та зручності користувачів.