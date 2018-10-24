Apple і Samsung оштрафували на €15 мільйонів через уповільнення роботи смартфонів
Антимонопольна служба Італії оштрафувала виробників техніки Apple і Samsung у загальній сумі на €15 млн
Зокрема, Samsung оштрафували на €5 млн, а Apple - на €10 млн, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Штраф компаніям виписаний за те, що вони використовували програмні забезпечення для зниження продуктивності смартфонів.
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До того ж американська компанія не надавала клієнтам інформацію про те, як обслуговувати і замінювати батареї смартфонів.
Компаніям виписали штрафи після того, як користувачі в Італії поскаржилися, що оновлення Samsung і Apple скорочують час роботи старих моделей смартфонів і їх функціональність, через що клієнти змушені купувати нові апарати.
Нагадаємо, у грудні 2017 року компанія Apple зізналася, що знижує продуктивність попередніх поколінь iPhone на нових операційних системах iOS для продовження терміну роботи телефону та зручності користувачів.