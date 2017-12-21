Apple зізналася, що навмисно уповільнює роботу старих iPhone, і пояснила навіщо

Компанія Apple зізналася, що знижує продуктивність попередніх поколінь iPhone на нових операційних системах iOS для продовження терміну роботи телефону та зручності користувачів.

Про це йдеться у відповіді компанії виданню TechCrunch.

У компанії впевнені, що їх основна мета полягає в наданні "кращого користувацького досвіду", який включає "високу продуктивність і довгий термін роботи пристроїв".

Зокрема, в Apple пояснили, що вони знижують тактову частоту процесора через зношування літій-іонних акумуляторів.

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У компанії розповіли, що зі старими акумуляторами і зростаючим навантаженням від нових додатків смартфони могли вимикатися під час пікових навантажень, тому щоб продовжити термін роботи акумуляторів, в Apple вирішили піти на зменшення їх продуктивності.

"Мова не тільки про загальну продуктивність пристрою, але і про продовження терміну служби пристроїв. Літій-іонні акумулятори не здатні забезпечити необхідний струм при зниженні температури або при низькому заряді та зношенні. Це може привести до несподіваного відключення пристрою для захисту компонентів", - сказано в коментарі Apple.

"У минулому році ми випустили для iPhone 6, 6s і SE функцію, яка згладжує раптові піки продуктивності, коли це необхідно, щоб запобігти мимовільному вимкненню апаратів при таких умовах. Тепер ми додали цю функцію і в iPhone 7 з iOS 11.2 і продовжимо додавати її в наступні пристрої", - йдеться в повідомленні компанії.