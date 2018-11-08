этот материал доступен на русском

У Tesla обрали наступника Маска на посаді голови ради директорів

10:14, 08 листопада 2018
Наука та IT
265 0
Ілюстрація / REUTERS

Відтепер раду директорів очолюватиме колишня фінансовий директор найбільшої телекомунікаційної компанії Австралії Telstra Робін Денхолм, йдеться у заяві прес-служби Tesla.

"Я вірю в цю компанію, я вірю в її місію, і я з нетерпінням чекаю, щоб допомогти Ілону і команді Tesla досягти стабільної прибутковості та забезпечити довгострокову акціонерну вартість", - заявила вона. 

Читайте такожМаск купив акції Tesla на $10 мільйонів

Зазначається, що поки триватиме період переходу для Денхолм з австралійської компанії до Tesla, її всіляко підтримуватиме Ілон Маск. Крім цього, вона від 2014 року працювала незалежним членом у раді директорів компанії. У прес-службі підкреслюють, що на нову посаду Денхолм заступає негайно.

"Робін має великий досвід роботи в технологічній і автомобільній промисловості, і вона протягом чотирьох років зробила значний внесок як член правління Tesla, допомагаючи нам стати прибутковою компанією. Я з нетерпінням очікую ще більш тісної співпраці з Робін, оскільки ми продовжуємо пришвидшувати появу стабільної енергетики", - зазначив сам Ілон Маск.

Нагадаємо, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і засновник Tesla Ілон Маск уклали угоду у справі про звинувачення бізнесмена у шахрайстві згідно з якої, він повинен піти з посади голови ради директорів та заплатити 20 млн доларів штрафу. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ілон Маск#Tesla