У Tesla обрали наступника Маска на посаді голови ради директорів

Відтепер раду директорів очолюватиме колишня фінансовий директор найбільшої телекомунікаційної компанії Австралії Telstra Робін Денхолм.

Рада директорів компанії Tesla обрала нового голову замість винахідника та засновника Ілона Маска.

Відтепер раду директорів очолюватиме колишня фінансовий директор найбільшої телекомунікаційної компанії Австралії Telstra Робін Денхолм, йдеться у заяві прес-служби Tesla.

"Я вірю в цю компанію, я вірю в її місію, і я з нетерпінням чекаю, щоб допомогти Ілону і команді Tesla досягти стабільної прибутковості та забезпечити довгострокову акціонерну вартість", - заявила вона.

Читайте такожМаск купив акції Tesla на $10 мільйонів

Зазначається, що поки триватиме період переходу для Денхолм з австралійської компанії до Tesla, її всіляко підтримуватиме Ілон Маск. Крім цього, вона від 2014 року працювала незалежним членом у раді директорів компанії. У прес-службі підкреслюють, що на нову посаду Денхолм заступає негайно.

"Робін має великий досвід роботи в технологічній і автомобільній промисловості, і вона протягом чотирьох років зробила значний внесок як член правління Tesla, допомагаючи нам стати прибутковою компанією. Я з нетерпінням очікую ще більш тісної співпраці з Робін, оскільки ми продовжуємо пришвидшувати появу стабільної енергетики", - зазначив сам Ілон Маск.

Нагадаємо, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і засновник Tesla Ілон Маск уклали угоду у справі про звинувачення бізнесмена у шахрайстві згідно з якої, він повинен піти з посади голови ради директорів та заплатити 20 млн доларів штрафу.