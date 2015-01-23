Microsoft та NASA створять програму для окулярів доповненої реальності

Microsoft і NASA разом створять спеціальне програмне забезпечення (ПЗ) для окулярів доповненої реальності. Проект дозволить вченим імітувати роботу на Марсі. Про це повідомляється на офіційному сайті NASA, передає Лента.ру.

ПЗ отримало назву OnSight і призначене для нещодавно анонсованих Microsoft інноваційних очок HoloLens. Проект розробляється NASA Jet Propulsion Laboratory в Каліфорнії.

OnSight буде обробляти дані, отримані з марсоходу Curiosity. Таким чином, вчені зможуть розглянути від першої особи 3D-зображення околиць, які фіксує марсохід, і використовувати їх для аналізу навколишнього середовища на планеті.

За задумом розробників, 3D-зображення, які допоможуть побачити життя Марса як би на власні очі, імітуючи природне сприйняття людським зором. Вони вважають, що це дозволить глянути по-іншому на вивчення Червоної планети.

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«Раніше наші дослідники Марса повинні були дивитися в комп'ютерний екран. Цей інструмент (програма OnSight - прим. Ред.) дає нам можливість досліджувати околиці так, як геологи проводять свої польові роботи на Землі», - сказав менеджер проекту OnSight Джефф Норріс.

З допомогою OnSight вчені також зможуть давати різні команди Curiosity. Наприклад, жестами накажуть марсоходу рухатися до певного об'єкту на поверхні планети і зробити яку-небудь дію з ним.

Очікується, що тестування OnSight в рамках місії Curiosity почнеться до кінця цього року.