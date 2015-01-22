Microsoft представила окуляри доповненої реальності Hololens (фото)

Про це на презентації повідомив один з розробників Kinect Алекс Кіпмен, повідомляє Lenta.ru.

«Ми мріємо про голограми», - так представник Microsoft анонсував новий пристрій, який працює, швидше, як окуляри доповненої реальності.

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Пристрій Hololens зовні нагадує окуляри для гірськолижного спорту. Скельця окулярів - це напівпрозорий екран, пристрій накладає цифрову графіку на об'єкти навколишнього світу. В окуляри вбудована нова технологія віртуальної реальності Microsoft Holographic, яка також інтегрована в Windows 10.

За словами представників Microsoft, Hololens може використовуватися в різних контекстах - від інтерфейсу (ігри, Skype, перегляд відео) до професійного (3D-проектування через додаток HoloStudio, спільна робота).

Окуляри повністю автономні, не вимагають підключення до смартфону або комп'ютера - на відміну від тих же Oculus Rift. Вбудовані камери і сенсори дозволяють відстежувати положення голови користувача і симулювати взаємодію з віртуальними об'єктами. Гаджет оснащений власним процесором і модулем обробки графіки.

Ціна і терміни запуску пристрою на ринок поки не відомі. Однак, як пише SlashGear, можливо, деякі партнери Microsoft зможуть отримати Hololens вже в липні цього року.