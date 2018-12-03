Microsoft вперше за п'ять років оновила дизайн іконок Office і збирається змінити в Windows 10

Нещодавно компанія розкрила новий дизайн іконок для Office 365 і натякнула, що вона розглядає можливість проведення аналогічних змін і в Windows 10.

Корпорація Microsoft, як очікується, переробить іконки в операційній системі Windows 10 разом з аналогічною зміною дизайну іконок в пакеті Office.

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Нещодавно компанія розкрила новий дизайн іконок для Office 365, які модернізувала вперше за п'ять років, і натякнула, що вона розглядає можливість проведення аналогічних змін і в Windows 10, повідомляє itc.ua.

Як заявив голова відділу дизайну продуктів Office Джон Фрідман, було складним завданням створити загальну систему та дизайн 10 іконок одночасно. А тепер, коли система затверджена, компанія почне масштабувати її по всій компанії Microsoft.

У ролику, присвяченому новим іконкам в Office 365, також можна побачити кілька кадрів того, як можуть виглядати оновлені іконки і в Windows 10 (на 42-й секунді).

Також деякі натяки на майбутні зміни дизайну іконок Windows 10 можна знайти в блозі Фрідмана, один із записів якого містить концепти зображень іконок для багатьох вбудованих додатків, таких як «Фото», «Новини», «Пошта» та ін.