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Microsoft вперше за п'ять років оновила дизайн іконок Office і збирається змінити в Windows 10

11:50, 03 грудня 2018
Наука та IT
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Microsoft змінить дизайн іконок в Windows 10 / фото itc.ua

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Нещодавно компанія розкрила новий дизайн іконок для Office 365, які модернізувала вперше за п'ять років, і натякнула, що вона розглядає можливість проведення аналогічних змін і в Windows 10, повідомляє itc.ua.

Як заявив голова відділу дизайну продуктів Office Джон Фрідман, було складним завданням створити загальну систему та дизайн 10 іконок одночасно. А тепер, коли система затверджена, компанія почне масштабувати її по всій компанії Microsoft.

У ролику, присвяченому новим іконкам в Office 365, також можна побачити кілька кадрів того, як можуть виглядати оновлені іконки і в Windows 10 (на 42-й секунді).

Також деякі натяки на майбутні зміни дизайну іконок Windows 10 можна знайти в блозі Фрідмана, один із записів якого містить концепти зображень іконок для багатьох вбудованих додатків, таких як «Фото», «Новини», «Пошта» та ін.

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Теги: #Microsoft#нововведення Windows 10