Microsoft оновила сайт зі своєю статистикою

Кожен день Microsoft аналізує 6,5 трлн повідомлень користувачів, у яких вони повідомляють про можливі загрози і порушення прав споживачів.

Американська корпорація Microsoft в 2015 році запустила сайт By the Numbers, на якому вона опублікувала факти про свою компанію, проте з тих пір сайт не оновлювався до сьогоднішнього дня.

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Як повідомляє kommersant, серед фактів, про які компанія вирішила розповісти світу: в даний час в світі знаходяться 1,5 млрд комп'ютерів з встановленою Windows, голосовому помічнику Кортана з моменту запуску було задано 18 млрд питань, у 2017 році Microsoft пожертвувала більше $1,4 млрд некомерційним організаціям у вигляді софту, штучний інтелект Microsoft набрав максимальну кількість очок в грі Pac-Man, з 2012 року компанія не викидає в атмосферу вуглекислий газ, кожен день Microsoft аналізує 6,5 трлн повідомлень користувачів, в яких вони повідомляють про можливі загрози і порушення прав споживачів.