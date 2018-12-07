Доступ до інтернету вперше отримали більше половини жителів Землі - звіт

За даними Союзу, за останні 13 років частка мешканців, які мають доступ до Мережі, найбільше зросла в країнах Африки, де вона збільшилася більш ніж у десять разів - з 2,1% у 2005 році до 24,4%.

Вперше в історії більшість жителів Землі отримали доступ до інтернету.

Про це повідомляє Міжнародний союз електрозв'язку (ITU), пише Страна.uа.

За підрахунками спеціалізованої установи ООН у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, до кінця 2018 року різними онлайн-послугами будуть користуватися 3,9 мільярдів чоловік або 51,2% населення планети.

Читайте такожMicrosoft заявила про готовність передати Пентагону будь-які свої технології

"Це важливий крок на шляху до більш широкого, глобального інформаційного суспільства. Однак дуже багато людей по всьому світу все ще чекають можливості використовувати переваги цифрової економіки. Ми повинні заохочувати збільшення інвестицій з боку держав та приватного сектору, а також підтримувати розвиток технологій та інновацій, щоб цифрова революція нікого не залишила офлайн", - зазначив генеральний секретар ITU Хоулін Чжао.

За даними Союзу, за останні 13 років частка мешканців, які мають доступ до Мережі, найбільше зросла в країнах Африки, де вона збільшилася більш ніж у десять разів - з 2,1% у 2005 році до 24,4%. Однак саме в Африці поширення інтернету поки знаходиться на найнижчому рівні - навіть у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з його величезним населенням доступ до інтернету мають вже 47% жителів.

В цілому в розвинених країнах світу частка мешканців, які користуються інтернетом, зросла до 80,9% (у 2005 році було 51,3%), в країнах, що розвиваються, - до 45,3% (7,7%). У країнах СНД середній рівень проникнення інтернету досяг позначки 71,3%, у країнах Європи - 79,6%.

Також у звіті ITU вказується, що 96% населення Землі зараз живе в зоні дії мобільного стільникового зв'язку, а число працюючих сім-карт вже перевищило чисельність населення планети. У той же час кількість користувачів стаціонарних телефонів продовжує знижуватися: в 2018 році, за прогнозом ITU, їх стане менше на 12,4% (залишиться всього 942 млн).