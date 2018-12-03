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Google вирішив закрити сервіс з мільярдом користувачів

15:51, 03 грудня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляє портал Інфолайф.

"У 2013 році Google Talk був перейменований в Hangouts і отримав низку зручних нововведень, а за час свого існування аудиторія користувачів зросла до мільярда, але Google вважає сервіс незатребуваним", - йдеться в повідомленні.

На поточний момент месенджер існує як окремий додаток, вбудований у Gmail та деякі інші продукти Google. Однак Hangouts вже давно не отримував оновлень, тому його закриття не викликало подиву – багато хто з користувачів вже давно ним не користуються.

Точної дати закриття Hangouts Google доки не називає, але, ймовірно, це станеться у 2020 році.

У Google є альтернативний месенджер Allo, який теж не користується особливою популярністю і може бути закритий слідом за Hangouts.

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Теги: #Google#додаток Google