Apple представить смайли різних кольорів шкіри

Політкоректні смайлики будуть доступні на платформі iOS 8.3, яка наразі проходить тестування, передає Бі-бі-сі.

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Всього для піктограм, які зображують людські обличчя, запропоновано 5 можливих відтінків шкіри.

У листопаді 2014 року Google і Apple повідомили про намір "перемогти расизм" на рівні "смайликів". Відповідні зміни були передбачені у світовому стандарті Unicode, який уніфікує кодування символів.