Apple може випустити відразу дві нові моделі iPhone
18:10, 17 лютого 2015Наука та IT
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Компанія Apple може випустити цього року відразу дві нові моделі смартфонів - iPhone 6s і iPhone 7.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ру за інформацією ITProPortal.
За одними даними, iPhone 6s буде представлений як дещо спрощена версія сучасних iPhone 6 і з'явиться паралельно з «розумними» годинниками у першій половині року.
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За іншою інформацією, обидва смартфона, iPhone 6S і iPhone 7, будуть представлені традиційно для компанії у вересні.
Вказана й орієнтовна дата осіннього анонсу - 8 вересня, як і в минулі роки - другий вівторок місяця.
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