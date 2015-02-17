Apple може випустити відразу дві нові моделі iPhone

Про це повідомляє Газета.ру за інформацією ITProPortal.

За одними даними, iPhone 6s буде представлений як дещо спрощена версія сучасних iPhone 6 і з'явиться паралельно з «розумними» годинниками у першій половині року.

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За іншою інформацією, обидва смартфона, iPhone 6S і iPhone 7, будуть представлені традиційно для компанії у вересні.

Вказана й орієнтовна дата осіннього анонсу - 8 вересня, як і в минулі роки - другий вівторок місяця.