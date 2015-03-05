Туреччина планує побудувати власний космодром
Після завершення будівництва в планах Анкари - запуск супутників і здача в оренду стартових комплексів.
У Туреччині будуть побудовані перший космодром і інститут космічних досліджень. Про це повідомив міністр транспорту, судноплавства та комунікацій країни Лютфі Ельван, передає Росбалт.
За словами міністра, розвиток космічної галузі є одним із пріоритетів країни. Як пише газета Sabah, після завершення будівництва у планах Анкари запуск супутників і здача в оренду стартових комплексів.
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На даний час Туреччина запускає свої супутники з казахстанського космодрому "Байконур" і китайської бази "Жиугуан".
У 2011 році на орбіту було виведено перший розвідувальний супутник Туреччини RASAT, а в 2019 році планується запустити ще один супутник - Türksat-3A.