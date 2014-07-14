Великобританія до 2018 року побудує свій перший космодром

Як пише видання The Guardian з посиланням на джерела в британському уряді, космодром буде призначений для комерційного використання, зокрема для відправки туристів на навколоземну орбіту.

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В якості майданчиків для розміщення космодрому британці розглядають вісім територій, серед них є і північ Шотландії, яка, однак, може бути виключениа із списку у разі проголошення Шотландією незалежності за результатами референдуму 18 вересня 2018 року, повідомляє Lenta.ru.

Назва для космодрому планується оприлюднити під час авіасалону у Фарнборо 15 липня 2014 року. У його будівництві і экспулуатации, імовірно, будуть приймати участь британська компанія Virgin Galactic і американська фірма XCOR. Вартість послуг Virgin Galactic по запуску туриста в космос оцінюється в 200 тисяч доларів з людини, який протягом 2,5 годин облетить Землю по круговій орбіті.

Також британський уряд інвестував близько ста мільйонів доларів на створення літака Skylon, що здійснює політ нижче лінії Кишені (межі між атмосферою Землі та космосом, що знаходиться на висоті близько 100 кілометрів над рівнем моря) і здатного доставити за дві години пасажирів з Великобританії до Австралії. Зараз це займає майже в десять разів більше часу.

Уряд Девіда Камерона робить зусилля по відновленню своєї космічної програми, згорнутої більше 40 років тому. В даний час британські супутники запускаються в основному з російських і американських космодромів.