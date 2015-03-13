NASA запустило на навколоземну орбіту космічну магнітну лабораторію

NASA запустило на навколоземну орбіту космічну лабораторію для вивчення магнітних полів - Magnetospheric Multiscale (MMS). Про це повідомляється в Twitter американського аерокосмічного агентства, передає Lenta.ru.

Старт ракети Atlas 5 з космічним апаратом було проведено з космодрому на мисі Канаверал за графіком, о 22:44 за місцевим часом (05:44 мск).

Основним призначенням лабораторії стане вивчення такого фізичного ефекту, як магнітне перез'єднання. За допомогою цього процесу, як пояснює NASA, магнітні поля у Землі з'єднуються і роз'єднуються, при цьому відбувається вибухове вивільнення енергії.

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Лабораторія являє собою чотири однакових блоки-супутники восьмикутної форми, які після виведення навколо планети вишикуються у формі піраміди. Це дозволить ефективніше вимірювати фізичні параметри відразу в чотирьох різних точках навколоземного простору, формуючи тривимірну картину того, що відбувається.

Вивчаючи явище магнітного перез'єднання в земній магнітосфері, вчені розраховують зрозуміти, як діє цей механізм у інших небесних тіл - наприклад, в атмосфері Сонця та інших зірок, в околицях чорних дір і нейтронних зірок, на кордоні між геліосферою Сонячною системою і міжзоряним простором.