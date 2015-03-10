NASA показало "танець" орбітальних супутників навколо Землі (відео)

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Daily Mail.

В агентстві уточнили, що стара система супутників, яка зараз включає в себе модулі LandSat-7 і LandSat-8, почала відображатися в космос NASA ще в 1972 році. Команда сателітів займається вимірюванням рівня опадів, сонячної радіації, висотою рівня моря і отриманням інших даних про природу і клімат.

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Деякі з супутників літають на досить близькій відстані. Дистанція між CloudSat і Calipso досягає 93 км, разом з супутниками Aqua і Aura вони створюють систему з 15 датчиків, яка функціонує як узгоджений прилад.

Найбільш новітнім показаним на анімації супутником є SMAP (Soil Moisture Active-Passive), який створили для вимірювання вологості ґрунтів з високою точністю. Він був виведений на орбіту 31 січня 2015 року.