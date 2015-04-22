В інтернеті показали першу веб-сторінку Apple 1993 року
11:17, 22 квітня 2015Наука та IT
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Дизайнер і блогер Кевін Фокс показав на своєму сайті першу веб-сторінку компанії Apple.
Перша сторінка Apple
Як пише Кевін Фокс вона була створена наприкінці 1993-го або на початку 1994 року.
Оцінюючи сторінку, він помітив кілька цікавих деталей. Таких як, крихітний розмір сторінки - 512х342 пікселів. На першому сайті Apple відсутній реальний текст. Всі - одна суцільна картинка. На самій картинці - дивний шрифт і тіні, які роблять текст важким для читання.
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Навігація на цьому сайті здійснювалася за допомогою зображення: при натисканні браузер відправляв координати курсору, а потім відбувалася переадресація на відповідну сторінку.
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