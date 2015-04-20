NASA долучить кліматологів до пошуку інопланетного життя

Американське аерокосмічне агентство NASA заявило сьогодні про старт нової програми з пошуку інопланетного життя NExSS, в рамках якої сліди позаземних цивілізацій і живих організмів шукатимуть не тільки планетологи, але і кліматологи, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу організації.

"Ми намагаємося поєднати відразу кілька різних наукових дисциплін, і всі вони абсолютно по-різному дивляться на те, як народжуються і формуються планети. Ви навіть навряд чи зможете змусити спільноти представників цих наук домовитися про те, що являє собою зона життя", - заявила Мері Войтек (Mary Voytek), керівник програми NExSS і директор Астробіологічної ініціативи NASA.

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Войтек об'єднала зусилля 16 наукових груп астрономів, астрофізиків, кліматологів і планетологів, які спільно спробують виробити визначення того, де може існувати життя, як вонj може виглядати і як ми її можемо помітити з космосу.

Одним з нововведень програми NExSS є те, що в її рамках широку участь візьмуть кліматологи, які сьогодні працюють над адаптацією вже існуючих моделей клімату Землі для роботи з екзопланетами.

Спочатку ці модифікації будуть простими - вчені просто додадуть можливість змінювати кількість днів у році, тривалість доби і інші прості параметри моделювання, проте з часом вони адаптують їх для роботи з будь-якими кам'янистими екзопланетами, а не тільки "двійниками" Землі.

Ці моделі і принципи пошуку неземного життя будуть підготовлені до 2018 і 2020 роках, коли в космос будуть відправлені телескопи TESS та "Джеймс Вебб", спадкоємці "Кеплера" і "Хаббла". Потужностей цих телескопів вистачить, як сподіваються дослідники, для того, щоб зазирнути в атмосферу далеких планет і отримати їх повноцінні фотографії.