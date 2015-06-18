У Росії вирішили "імпортозамістити" месенджери

Про це заявив ТАСС на Петербурзькому міжнародному економічному форумі голова Роскомнагляду Олександр Жаров.

"Основний тренд розвитку інтернету в Росії - це імпортозаміщення. Нам потрібна власна національна програмна платформа, сервіси", - сказав він.

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Ініціативу підтримав і глава Чечні Рамзан Кадиров

"Головна проблема - безконтрольність. Люди спілкуються через ресурси, які знаходяться за кордоном: ті ж Twitter, Skype - вони не наші. Ми не бачимо, що там відбувається, і тут мова не про тотальний контроль. Потрібно розуміти, що ми живемо у вільній країні, у вільному світі. Але так не може бути, що спецслужби, слідчі позбавлені можливості проводити повноцінні слідчі заходи, через те, що їм просто не надають доступу до інформації", - сказав Кадиров.

Як повідомляв УНІАН, один із засновників популярного месенджера Skype Янус Фріїс представили нову розробку - месенджер Wire.

Розроблений фахівцями Apple, Skype, Nokia і Microsoft, і доступний для звичайних ПК, планшетів і смартфонів, месенджер Wire дозволяє обмінюватися повідомленнями, фотографіями, аудіо - і відеофайлами, а також здійснювати голосові дзвінки. Функцію відеоконференції творці обіцяють додати пізніше.