Головними постачальниками сапфірового скла для Apple Watch виявилися компанії з РФ і Китаю - ЗМІ

Російська компанія «Монокристал» і китайська Harbin Aurora Optoelectronics Technology є головними постачальниками 2-дюймових сапфірових пластин, з яких виготовляють скло для Apple Watch. Про це повідомляє DigiTimes з посиланням на джерела, що знайомі з ситуацією на ринку, передає Lenta.ru.

Через зниження курсу рубля продукція російської компанії стала більш конкурентоспроможною, що дозволить їй наростити щомісячне виробництво 2-дюймових пластин з 4 до 5 мільйонів штук до кінця 2015 року, повідомили ресурсу постачальники на Тайвані. При цьому 40 відсотків поставок складають 2-дюймові пластини, а 60 відсотків — 4-дюймові. На сайті компанії сказано, що вона також виробляє 8 і 10-дюймові сапфірові пластини.

У разі здійснення цих планів «Монокристал» займе 30 відсотків світового ринку.

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В аналогічній ситуації опинилася японська Kyocera — через зниження курсу ієни її конкурентні позиції посилюються. Однак вартість її 4-дюймових пластин — на один долар вища, ніж у російській компанії.

Китайська Harbin Aurora Optoelectronics Technology також намагається переконати місцевих розробників смартфонів використовувати сапфірове скло в смартфонах, але виробників бентежить його занадто висока вартість. Наприклад, 5-дюймовий екран з ударостійкого скла коштує три долари, а сапфіровий такого ж розміру обійдеться в 40 доларів.

Раніше повідомлялося, що сапфірове скло Apple збиралася поставляти компанія GT Advanced, але вона збанкрутувала через дуже жорсткий контракт з Apple.

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Сапфірові пластини — це вихідний матеріал для створення екранів, вони вимагають подальшої обробки і накладення на матрицю для створення екранів, і їх ціна в собівартості пристроїв невелика. Якщо навіть для 5-дюймових пластин мова йде про ціну в 40 доларів, то найдешевші Apple Watch коштують у США 350 доларів, а смартфони Vertu з 5-дюймовим екраном продаються за 5-10 тисяч доларів.

Компанія «Монокристал», що входить в концерн «Енергоміра», є одним з найбільших світових виробників синтетичного сапфіра для високотехнологічних застосувань електронної і оптоелектронної промисловості, а також паст для металізації сонячних елементів. Виробництво знаходиться в Ставрополі.