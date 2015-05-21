У Порошенка помітили "розумний" годинник (фото)

На офіційній зустрічі з президентом Словаччини Андрієм Кіскою президент України Петро Порошенко засвітив годинник iWatch за 700 доларів, повідомляє ТаблоID.

До речі, такий самий нещодавно бачили на зап’ясті спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана.

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Цей відносно бюджетний хронометр випускає компанія "Apple". На сайті він коштує 699 доларів.

Видання наголошує, що в далекому 2007-му тоді ще просто депутат Петро Порошенко носив годинник "Breguet" вартістю 25 тисяч доларів.