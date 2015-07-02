Новий ґаджет Vufine перетворює будь-які окуляри на "розумні" (фото, відео)

Старт-ап Vufine представив однойменну гарнітуру, яка кріпиться до дужки окулярів і перетворює їх на смарт-аксесуар.

Гарнітура синхронізується зі смартфоном і виводить всю передану інформацію на мініатюрний дисплей з роздільною здатністю 720р, повідомляє DT.ua з посиланням на Geeky Gadgets.

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Гарнітура оснащена батареєю та кріпиться до окулярів за допомогою спеціальної магнітної кліпси, що дозволяє закріплювати її під будь-яким необхідним користувачеві кутом.

Важливою особливістю ґаджета є і його ціна: він буде доступний користувачам за ціною від 99 доларів, а ось недоліком системи є те, що вона може працювати лише 90 хвилин без підзарядки.