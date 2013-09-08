Американська розвідка збирає інформацію і через смартфони - ЗМІ

Про це повідомляє журнал Spiegel, якому вдалося ознайомитися з засекреченими документами спецслужби.

Як відзначає видання, об'єктом стеження може стати власник смартфона будь-якої із провідних марок - iPhone, BlackBerry або пристрої з операційною системою Android. АНБ може відстежувати списки контактів, смс- повідомлення, фотографії, дані про місцезнаходження користувача, передає РІА Новости.

За даними Spiegel, в розвідслужбі створені окремі групи для дослідження і пошуку слабких місць в кожній великій операційній системі для смартфонів. Так, аби отримати доступ до інформації з iPhone, експертам АНБ достатньо було проникнути в комп'ютер, з яким смартфон синхронізується.

Не дає 100-відсоткової гарантії від проникнення з боку спецслужби і BlackBerry, який вважається чи не найбільш захищеним із смартфонів. Перехоплювати смс-повідомлення, відправлені з пристроїв цього канадського виробника, АНБ навчилася ще у 2009 році, відзначає журнал.

Нагадаємо, Едвард Сноуден став відомим після того, як у червні преса почала публікувати отримані від нього секретні документи спецслужб. Зокрема, він розкрив програму стеження АНБ за інтернет-користувачами PRISM. За його діяльність Сноудену в США були пред'явлені звинувачення в шпигунстві. На даний момент він перебуває в Росії, де отримав тимчасовий політичний притулок.